МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты разработало проект назначения пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пенсионеров

Об этом газете "Известия" рассказали в ведомстве.

Отмечается, что принципы получений материальной помощи для двух категорий россиян практически такие же, как и у выплат на детей от трех до семи лет. Но есть некоторые отличия.

В частности, назначать выплаты и пособия, которые должны начать выплачивать с 1 июля текущего года, будут не органы соцзащиты, а Пенсионный фонд России (ПФР).

Итак, эти пособия положены семьям, чей доход на каждого члена семьи — ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

Согласно документу Минтруда, беременным женщинам, чтобы претендовать на пособие, нужно встать на учет по беременности до 12-й недели. Тогда уже после этого срока беременности они начнут получать выплаты до момента родов либо прекращения беременности.

При этом, поясняет ведомство, выплата пособий назначается с момента обращения, но не ранее, чем с шестой недели срока беременности.

Что касается одиноких родителей, то, в соответствии с документом, таким считается родитель в случае, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении ребенка либо вписан "со слов матери".

Также одиноким считается родитель, если второй родитель умер, пропал без вести либо находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду.