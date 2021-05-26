МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда стабилизировалась практически по всем параметрам, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Ситуация на рынке труда стабилизировалась практически по всем параметрам, на конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 п.п. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%", — сообщили в пресс-службе.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба, сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 – апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тысяч человек.

"Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения — 35,9 тысячи человек, здравоохранении — 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле — по 22,6 тысячи человек, оптовой торговле — 20,9 тысячи сотрудников", — подчеркнул заммэра.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в сообщении, в Москве в апреле текущего года на одну вакансию приходилось 6 резюме, в то время как в апреле 2020 года — 12 резюме на вакансию. За 4 прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7% к январю-апрелю 2020 года. Два триллиона рублей было выделено на поддержку МСП в 2020 году

"Причина – рост экономики и как следствие — опережающая активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39% к январю-апрелю 2020 года, количество резюме – всего на процент", — пояснил Пуртов.

Также в пресс-службе комплекса рассказали, что в январе-марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. За это же время реальная заработная плата выросла на 4,1%. Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности.