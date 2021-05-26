МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Экономисты Всемирного банка полагают, что программа адресной социальной помощи населению помогла бы снизить уровень бедности и смягчить положение наиболее уязвимых групп на фоне ускорения продовольственной инфляции, она обошлась бы бюджету РФ в 0,33% ВВП, говорится в докладе института развития об экономике России.

В докладе отмечается, что в ответ на ускорение продовольственной инфляции российское правительство приняло ряд мер, которые предусматривали введение предельных розничных цен на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта ряда основных товаров и предоставление субсидий производителям важнейших продовольственных товаров. "Подобные меры привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей", — комментируют авторы.

"Однако, несмотря на политическое значение таких мер внутри страны, такие регуляторные меры оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету. Более правильным подходом была бы реализация программ адресной социальной помощи, учитывающих специфику и социальные нормы страны, для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения", — полагают в ВБ.

По мнению ВБ, национальной цели России по снижению бедности в два раза — до 6,6%, к 2030 году будет трудно достигнуть в отсутствие адресной государственной программы, направленной на избавление людей от бедности. "Разработка и реализация государственной целевой программы адресного предоставления финансовой помощи гражданам, находящимся за чертой бедности, может стать основным фактором экономически эффективного снижения уровня бедности. Стоимость такой программы составила бы около 0,33% ВВП, а это в четыре раза меньше стоимости расширения существующей системы социальной поддержки в России", — пишут они. Почему мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает

Однако, указывают они, эта оценка в огромной степени зависит от принятых допущений, таких, как отсутствие утечки средств и поведенческих реакций, а также обоснованный уровень административных затрат в размере 10% от общей суммы выплат. "При изменении любого из этих допущений стоимость устранения разрыва бедности может увеличиться. Кроме того, для введения в действие такой программы потребуется принятие многих мер, включая установление единых стандартов, создание ключевых систем на федеральном уровне, а также укрепление различных элементов программы", — поясняют в ВБ.

Авторы доклада признают, что российская система мер социальной поддержки играет важную роль в снижении уровня бедности, но она является весьма затратной. "Россия расходует на осуществление программ социальной помощи более 3% ВВП или 30 миллиардов долларов. Такой уровень расходов более, чем втрое превышает совокупный разрыв между установленной в стране чертой бедности и средним доходом бедных семей без учета социальных выплат и льгот. Кроме того, это в два раза выше среднемирового уровня расходов на социальную поддержку, составляющего 1,5% ВВП", — отмечают в институте развития.