МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в следующем году ожидает роста также на 3,2%, говорится в докладе института развития об экономике РФ.

Этот базовый сценарий предполагает постепенное снижение заболеваемости COVID-19.

В марте экономисты Всемирного банка прогнозировали, что ВВП России вырастет в этом году на 2,9%. Прогноз на 2022 год не изменился.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Восстановлению экономической активности будет способствовать рост потребления.

"В 2021 году в России ожидается рост ВВП в размере 3,2%, после чего темпы роста составят 3,2% в 2022 году и 2,3% в 2023 году", — говорится в докладе ВБ.

"Согласно прогнозам, восстановлению экономической активности, которое будет опираться на рост потребления домохозяйств и рост инвестиций, будут способствовать оживление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году", — отмечают экономисты финансового института.

ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

Ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи напомнил, что в 2020 году спад ВВП России оказался ниже ожиданий и составил 3% по сравнению с сокращением мировой экономики на 3,8% и ВВП развитых экономик на 5,4%.

"Есть несколько факторов, которые помогли России добиться относительно более высоких результатов: в последние годы страна провела большую работу по обеспечению макрофискальной стабильности, что привело к улучшению положения в налогово-бюджетной сфере", — указал он.

"К числу других факторов относятся совершенствование банковского регулирования и надзора, накопление буферных резервов капитала и ликвидности, относительно мягкие ограничения, установленные для промышленности и строительной отрасли, тесные связи с Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста, относительно небольшой размер сектора услуг, а также большой государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы", — перечислил эксперт.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ

Согласно оптимистическому сценарию Всемирного банка, если вакцинация будет проходить быстрее ожиданий, ограничительные меры в мировой экономике могут быть сняты раньше, чем планировалось. В совокупности с крупными пакетами стимулирования это может способствовать ускоренному восстановлению и более длительному росту мировой экономики. Рост спроса на нефть в этом случае может оказаться намного выше ожиданий.

Оптимистический сценарий предполагает ускорение роста ВВП России в 2021, 2022 и 2023 году до 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно, и более стремительный рост внутреннего спроса, чем в базовом сценарии.

В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии и распространение новых штаммов коронавируса могут повлечь необходимость более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран. Всемирный банк рассказал, как снизить уровень бедности в России

Это ударит по спросу на нефть, что в свою очередь может привести к усилению давления на соглашение ОПЕК+. "Возможный развал соглашения и последующее увеличение объемов добычи могут привести к сохранению существенно более низкого уровня цен на нефть на более длительный период", — отмечается в докладе.

В пессимистическом сценарии ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%, в 2022 году сократится на 0,7%, а в 2023 году вернется к росту на 0,6%.