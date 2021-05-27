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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210527/833767074.html
Банк России допускает возврат ВВП к уровню до пандемии к середине года
Макроэкономика
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Российский ВВП может вернуться к уровню до пандемии коронавируса во второй половине года, может быть, даже к середине года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, что... ПРАЙМ, 27.05.2021
ввп рф, цб рф, эльвира набиуллина, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский ВВП может вернуться к уровню до пандемии коронавируса во второй половине года, может быть, даже к середине года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические", — сказала она, выступая в Госдуме.
Банк России в апреле сообщил, что российская экономика вернется к докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. Согласно прогнозу ЦБ, ВВП РФ в 2021 вырастет на 3-4%.