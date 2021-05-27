МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский ВВП может вернуться к уровню до пандемии коронавируса во второй половине года, может быть, даже к середине года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Член Бундестага: ФРГ в обмен на "Северный поток 2" пойдет США на уступки

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические", — сказала она, выступая в Госдуме.

Банк России в апреле сообщил, что российская экономика вернется к докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. Согласно прогнозу ЦБ, ВВП РФ в 2021 вырастет на 3-4%.