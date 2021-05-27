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https://1prime.ru/macroeconomics/20210527/833770197.html
МЭР анонсировало новую стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года
Макроэкономика
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Минэкономразвития (МЭР) России в ближайшие месяцы представит обновлённую стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года,... ПРАЙМ, 27.05.2021
устойчивое развитие, парниковые выбросы, мэр, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития (МЭР) России в ближайшие месяцы представит обновлённую стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщил заместитель главы ведомства Илья Торосов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при разработке стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза.
"В ближайшие месяцы мы данную стратегию представим, будем обсуждать с коллегами, искать компромиссы с бизнесом и с экологами", — сказал Торосов в ходе Невского международного экологического конгресса в четверг.
По словам Торосова, в процессе обновления стратегии "базовый сценарий, который был ранее, превратился в консервативный". Также предусмотрены, в частности, интенсивный и максимальный сценарии.