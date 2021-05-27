С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития (МЭР) России в ближайшие месяцы представит обновлённую стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщил заместитель главы ведомства Илья Торосов. "Аэрофлот" впервые привлек кредит с привязкой к ESG-рейтингу

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при разработке стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза.

"В ближайшие месяцы мы данную стратегию представим, будем обсуждать с коллегами, искать компромиссы с бизнесом и с экологами", — сказал Торосов в ходе Невского международного экологического конгресса в четверг.

По словам Торосова, в процессе обновления стратегии "базовый сценарий, который был ранее, превратился в консервативный". Также предусмотрены, в частности, интенсивный и максимальный сценарии.