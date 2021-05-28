МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин придерживается оптимистичного взгляда на экономическую ситуацию в стране, а число пессимистов в этом вопросе сократилось вдвое, показало исследование холдинга "Ромир" совместно с международной консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости. МЭР анонсировало новую стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года

В рамках исследования потребительских тенденций в 2021 году они узнали мнение россиян относительно будущего экономической ситуации в стране. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп.

"Согласно результатам исследования, оптимистичных прогнозов относительно экономической ситуации в России в той или иной степени придерживаются 22% россиян. С тем, что экономическая ситуация не может стать хуже, а возможно только улучшение согласны 10% опрошенных россиян, в равной степени мужчины и женщины. В 2020 году в возможном улучшении были уверены 6% россиян", — отмечают авторы.

Больше других в этом году улучшение экономических показателей допускают люди в возрасте от 25 до 34 лет (15%), меньше остальных – люди до 24 лет (8%). Одинаково согласны с данным утверждением соотечественники в возрасте от 35 до 44 лет и от 55 до 64 лет (10%), а также от 45 до 54 лет и от 56 лет и старше (11%).

Доля аудитории, которая не ожидает ни улучшения, ни ухудшения экономики в стране в ближайшем будущем, составила 43% (41% мужчин и 43% женщин) от всех россиян. В прошлом году доля приверженцев стагнации составляла 21%. Ухудшения экономической ситуации в стране ожидают примерно треть россиян (36% мужчин и 32% женщин). При этом количество пессимистов сократилось примерно в два раза в сравнении с предыдущим годом и сейчас составляет 34% против 64% в прошлом году. Путин и Лукашенко обсудят в Сочи общие энергопроекты и вопросы интеграции

"За год количество оптимистично настроенных граждан увеличилось и сегодня составляет 12%, а негативных прогнозов стали придерживаться вдвое меньше соотечественников – положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные", — отмечает директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.