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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210528/833778112.html
ВВП Франции в первом квартале неожиданно снизился
Макроэкономика
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ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в первом квартале текущего года, по окончательной оценке, снизился на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года,... ПРАЙМ, 28.05.2021
франция, ввп, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в первом квартале текущего года, по окончательной оценке, снизился на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, роста в квартальном выражении на 0,4%.
Insee также указывает, что экспорт за квартал сократился на 0,2%, а импорт вырос на 1,1%.