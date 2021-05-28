МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в первом квартале текущего года, по окончательной оценке, снизился на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, роста в квартальном выражении на 0,4%.

Insee также указывает, что экспорт за квартал сократился на 0,2%, а импорт вырос на 1,1%.