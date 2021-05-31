МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Самая высокая средняя зарплата в России — у жителей Чукотки. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества, это 124,3 тысячи рублей в месяц.

На второй строчке по уровню средней зарплаты — Ямало-Ненецкий автономный округ. 109,6 тысячи рублей в месяц.

Третье место у Москвы — 104,4 тысячи рублей.

Как прокомментировал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, такие результаты рейтинга позволяют выделить субъекты РФ, показавшие положительную динамику по отношению к "пандемийному" 2020 году.

Прежде всего, отметил он, это:

Москва,

Красноярский край,



Республика Коми,



Республика Карелия,



Камчатский край,



Архангельская,



Томская,



Ленинградская области,



Хабаровский край.



"Отдельно нужно отметить появление в топе регионов Астраханской области", — заключил Костин.