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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210531/833799190.html
Чукотка обошла все российские регионы по уровню зарплаты
Макроэкономика
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Самая высокая средняя зарплата в России — у жителей Чукотки. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества, это 124,3 тысячи рублей в... ПРАЙМ, 31.05.2021
новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Самая высокая средняя зарплата в России — у жителей Чукотки. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества, это 124,3 тысячи рублей в месяц.
На второй строчке по уровню средней зарплаты — Ямало-Ненецкий автономный округ. 109,6 тысячи рублей в месяц.
Третье место у Москвы — 104,4 тысячи рублей.
Как прокомментировал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, такие результаты рейтинга позволяют выделить субъекты РФ, показавшие положительную динамику по отношению к "пандемийному" 2020 году.
Прежде всего, отметил он, это:
- Москва,
- Красноярский край,
- Республика Коми,
- Республика Карелия,
- Камчатский край,
- Архангельская,
- Томская,
- Ленинградская области,
- Хабаровский край.
"Отдельно нужно отметить появление в топе регионов Астраханской области", — заключил Костин.