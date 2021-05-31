МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает рост ВВП России в 2021 году на 3,5%, хотя в декабре ожидался рост на 2,8%, следует из весеннего экономического прогноза организации.

В 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,8%, а не на 2,2%, как ожидала организация зимой. При этом в мартовском промежуточном прогнозе ОЭСР ждала роста ВВП России в 2021 году на 2,7% а в 2022 году — на 2,6%.

В 2020 году, по оценкам ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,6%.