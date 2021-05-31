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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210531/833800204.html
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России в текущем году
Макроэкономика
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https://россиясегодня.рф
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает рост ВВП России в 2021 году на 3,5%, хотя в декабре ожидался рост на 2,8%, следует из весеннего экономического... ПРАЙМ, 31.05.2021
ввп рф, оэср, прогноз, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает рост ВВП России в 2021 году на 3,5%, хотя в декабре ожидался рост на 2,8%, следует из весеннего экономического прогноза организации.
В 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,8%, а не на 2,2%, как ожидала организация зимой. При этом в мартовском промежуточном прогнозе ОЭСР ждала роста ВВП России в 2021 году на 2,7% а в 2022 году — на 2,6%.
В 2020 году, по оценкам ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,6%.