МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не исключает точечных ограничений на экспорт ряда позиций металлопродукции, но конкретных решений нет, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов.

"Думаю, на экспорт меры, которые будут приниматься, вряд ли окажут влияние. Может быть, точечно, в каком-нибудь коротком периоде, какие-то решения можно будет принимать, но очень-очень точечно и очень аккуратно", — сказал он в кулуарах форума "Неделя ритейла 2021".

По его словам, предложения металлургов будут обсуждаться вечером на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.

Евтухов сказал, что отрасль работает "в белую", платит больше налогов, больше инвестирует, но "другой вопрос, как это влияет на другие отрасли экономики, на государство в целом, на настроения в обществе". Чистая прибыль МКБ в первом квартале выросла в 1,6 раза

По словам замминистра, такие механизмы участия государства применяются во всем мире, но введение ограничений на экспорт — "это последняя мера, особенно в стране, которая диверсифицирует экспорт и отходит от сырьевой экономики и сырьевого экспорта".

"Кроме лома, по остальным позициям пока не видим (таких возможностей — ред.), — добавил Евтухов. Он еще раз подчеркнул, что таким инструментом, как ограничения, надо пользоваться аккуратно, — он может принести как пользу, так и вред.