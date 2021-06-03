С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Более трети россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это средств, поделился с РИА Новости результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов. Еврокомиссия представила план восстановления экономики Молдавии

"Более трети россиян (35%) никогда не инвестировали, но хотят попробовать. Четверть опрошенных хотели бы инвестировать, но их сдерживает нехватка денег. Еще 7% начали инвестировать или покупать ценные бумаги во время пандемии в 2020-2021 годах. А 5% сообщили, что инвестируют в разные инструменты финансового рынка больше двух лет. Четверть россиян не собираются становиться инвесторами в любые финансовые инструменты", — рассказал он в кулуарах ПМЭФ-2021.

Одновременно вопросы инвестирования и торговли на бирже россияне признали главными вопросами, на которые они хотели бы получить квалифицированные ответы экспертов, добавил Пахомов.

Подавляющее большинство россиян (93%) пользуются интернет-банком или мобильным банком. Причем 87% россиян — более двух лет, а 6% граждан начали делать это в последние два года из-за пандемии. Еще 4% опрошенных не пользуются, но собираются начать. В то же время активно пользуются системой быстрых платежей уже 44% опрошенных, а еще 25% имеют опыт ее использования, отметил представитель банка.

"Россия переживает на пандемии настоящий инвестиционный бум. 73% россиян проявляют интерес к инвестициям либо уже пользуются инвестиционными продуктами", — заключил Пахомов.

Банк "Открытие" проводил исследование 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.