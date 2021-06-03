МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в мае вырос до 57,5 пункта с 55,2 пункта в апреле, — расширение деловой активности стало самым резким за 9 месяцев, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в мае 57,5 балла и, превысив апрельский показатель 55,2, указал на самое резкое расширение деловой активности за девять месяцев. Производство растет пятый месяц подряд, причем компании часто сообщали, что более высокий клиентский спрос поддержал расширение", — говорится в сообщении.

Рост производства поддержало усиление поступления новых заказов в течение месяца, поскольку условия внутреннего спроса улучшались более быстрыми темпами. Новые экспортные продажи продолжали расти, но более медленно. По данным организации, стремясь не отставать от графика выполнения заказов, компании увеличивали численность персонала самыми быстрыми темпами с февраля 2018 года. EY: российский рынок M&A переживает настоящий бум

"В мае российский сектор услуг продемонстрировал уверенный рост, при этом темпы роста производства и новых заказов увеличиваются. Хотя рост экспорта несколько замедлился, внутренний спрос поддержал рост общих продаж", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.

"Наши текущие прогнозы относительно роста ВВП 3,1% в 2021 году", — добавила Джонс.