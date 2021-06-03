С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России повышенная, она приобретает все более устойчивый характер, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов…. У нас уже повышенная инфляция, у нас уже повышенные инфляционные ожидания", — сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Набиуллина отметила, что в России ускорение инфляции начиналось со временных факторов — повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. "Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчивый? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут. Во-вторых, мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырёхлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев", — подчеркнула глава ЦБ. Для российского бизнеса предложили изменить "правила игры"

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7-5,2%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.