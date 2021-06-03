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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210603/833834141.html
Банк России 11 июня рассмотрит повышение или сохранение ставки
Макроэкономика
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Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит возможность повышения или сохранения ключевой ставки, заявила РИА Новости председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в... ПРАЙМ, 03.06.2021
ключевая ставка, эльвира набиуллина, цб рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит возможность повышения или сохранения ключевой ставки, заявила РИА Новости председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ-2021.
"У нас обычный сигнал — все будет зависеть от нашей оценки ситуации — когда собирается совет директоров, мы детально обсуждаем те текущие процессы, которые есть в экономике. Здесь важный фактор — это скорость восстановления экономики, что происходит на рынке труда, что с инфляцией, с инфляционными ожиданиями — исходя из этого будем принимать решение. Я не думаю, что мы будем рассматривать вопрос снижения ставки уж точно, потому что для этого сейчас нет никаких оснований. Все остальные варианты, как и на прошлом заседании совета директоров, будем рассматривать", — сказала глава ЦБ.
Банк России начал повышать ключевую ставку в марте — до 4,5% годовых, что стало первым повышением с 2018 года. При этом заседании в апреле регулятор поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%.