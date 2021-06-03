С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит возможность повышения или сохранения ключевой ставки, заявила РИА Новости председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ-2021. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,26 рубля

"У нас обычный сигнал — все будет зависеть от нашей оценки ситуации — когда собирается совет директоров, мы детально обсуждаем те текущие процессы, которые есть в экономике. Здесь важный фактор — это скорость восстановления экономики, что происходит на рынке труда, что с инфляцией, с инфляционными ожиданиями — исходя из этого будем принимать решение. Я не думаю, что мы будем рассматривать вопрос снижения ставки уж точно, потому что для этого сейчас нет никаких оснований. Все остальные варианты, как и на прошлом заседании совета директоров, будем рассматривать", — сказала глава ЦБ.

Банк России начал повышать ключевую ставку в марте — до 4,5% годовых, что стало первым повышением с 2018 года. При этом заседании в апреле регулятор поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%.