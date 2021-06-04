МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Малоимущие россияне потребляют мало мяса, рыбы и овощей. Поэтому, пишет газета "Известия" со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина, государство должно выделить этой категории граждан субсидию на продовольствие.

Помимо россиян, эта мера позволит поддержать отечественных производителей.

"Субсидия на продовольствие — это возможность для людей более полноценно организовать питание свое и семьи. Проблема в том, что люди, у которых мало средств, потребляют мало рыбы, мяса, фруктов и овощей, заменяя их в рационе на хлеб, макароны и т.п. Неважно, как организовать помощь технически — наверное, проще всего, в виде выплаты на банковскую карту определенной суммы", — отметил он в беседе с изданием.

Катырин добавил, что россияне смогут потратить эти деньги только на продукты, произведенные в стране. Это поможет достичь нескольких целей: