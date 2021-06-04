БРЮССЕЛЬ, 4 июн — ПРАЙМ. Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости глава Bank Degroof Petercam, бельгийский экономист Бруно Кольман (Bruno Colmant).

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"Россия является серьезным государством, которое не обременено долгами, и переход на другие резервные валюты, такие как евро и юань, не меняют уверенность в стране", — сказал Кольман.

Он также отметил, что в прошлом Россия уменьшала свою зависимость от доллара за счет сокращения доли своих активов в американской валюте. "Россия имеет значительные денежные резервные фонды, … она шестая по величине фондов благосостояния на планете, в то время как страна также является десятой крупнейшей экономикой в мире. Как и все великие державы, Россия диверсифицировала свои активы, увеличила долю золота в своих резервах", — заметил эксперт.

Кольман сказал, что в других странах пока не ожидается отказ от доллара. Однако он также указал, что необходимо следить за действиями Китая, поскольку принятие такого решения в КНР может изменить эту тенденцию.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в четверг на брифинге в рамках ПМЭФ-2021 об изменении структуры ФНБ. Так, с 20 мая 2021 года из структуры средств ФНБ исключен доллар США — его доля сокращена с 35% до 0%, доля фунта стерлингов снижена с 10% до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно, а доля японской иены сохранена неизменной на уровне 5%.

Кроме того, в нормативную структуру ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) включено золото в обезличенной форме с долей 20%.