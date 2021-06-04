САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Торговые связи между Россией и Перу быстро расширяются и имеют огромный потенциал для дальнейшего роста, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан дель Кампо. Эксперт оценил уход ФНБ от доллара

"Экспорт нашей сельскохозяйственной продукции вырос в прошлом году на 89 процентов, что было очень важно… и потенциал для дальнейшего роста огромен", — сказал дипломат.

В качестве примера к растущему товарообороту дель Кампо привел экспорт авокадо из Перу в Россию. В МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым

"В 2018 году продажи авокадо на российском рынке находились на уровне 3,4-3,5 тысячи тонн. В 2019 они выросли до 7,6 тысячи, а в 2020 году, в разгар пандемии, до 14,4 тысячи тонн. Перу стала для России главным экспортером авокадо в мире. Мы потеснили даже Израиль, традиционного поставщика этого продукта", — добавил посол.

По словам перуанского дипломата, Россия не связана проблемой пандемии, и здесь можно осуществлять деятельность, ограниченную в других частях мира. Это позволило перуанскому представительству принять участие в таких мероприятиях, как Ярмарка кофе и какао и ProdExpo, где были представлены продукты питания из южноамериканской страны.

"Совместно с Air Europa мы организовали мероприятия по продвижению туризма в Перу, семинары в посольстве при поддержке PromPerú (Комиссия по содействию экспорту и туризму — ред.) и Air Europa для российских туроператоров также вызвали интерес", — сказал дель Кампо.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.