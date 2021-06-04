2021-06-04T11:28:43+03:00
2021-06-04T11:28:43+03:00
2021-06-04T11:28:43+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210604/833847445.html
Греф спрогнозировал инфляцию в России в текущем году
Макроэкономика
Новости
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https://россиясегодня.рф
Инфляция в России не пробьет 6%, осенью она начнет снижаться и в следующем году ситуация будет контролируемая, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "У меня нет ощущений, что... ПРАЙМ, 04.06.2021
прогноз, инфляция в рф, герман греф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России не пробьет 6%, осенью она начнет снижаться и в следующем году ситуация будет контролируемая, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%…. К концу года, к осени мы получим снижающийся тренд. У меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции, и в следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.
По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7-5,2%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.