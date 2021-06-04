С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России не пробьет 6%, осенью она начнет снижаться и в следующем году ситуация будет контролируемая, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Набиуллина дала прогноз по инфляции в России

"У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%…. К концу года, к осени мы получим снижающийся тренд. У меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции, и в следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам апреля замедлилась до 5,5% годовых с мартовских 5,8%. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года составят 4,7-5,2%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.