МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП. Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к заполнению газом

По словам Путина, несмотря на глубину прошлогоднего спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается максимальный рост ВВП с 70-х годов прошлого века.

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", — сказал глава российского государства.

Однако восстановление мировой экономики происходит неравномерно, это чревато увеличением разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними. Экономика России приближается к докризисному уровню

"Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними", — сказал Путин.

В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.