2021-06-04T17:05:28+03:00
2021-06-04T17:05:28+03:00
2021-06-04T17:05:28+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210604/833854974.html
Путин назвал две наиболее актуальны проблемы России
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России на сегодняшний день две наиболее актуальные проблемы — рынок труда и инфляция, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. "У нас две наиболее... ПРАЙМ, 04.06.2021
инфляция, рынок труда, пмэф, владимир путин, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83221/59/832215909.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83221/59/832215909.jpg
https://1prime.ru/images/83221/59/832215908.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83221/59/832215908.jpg
https://1prime.ru/images/83221/59/832215907.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83221/59/832215907.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833852176.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. В России на сегодняшний день две наиболее актуальные проблемы — рынок труда и инфляция, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ.
"У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция", — сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.