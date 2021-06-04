С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. В России на сегодняшний день две наиболее актуальные проблемы — рынок труда и инфляция, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. Экономика России приближается к докризисному уровню

"У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция", — сказал Путин на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.