С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Безработица в России снизилась до 5,2% и в течение нескольких кварталов вернется к докризисному уровню, полагает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин. Минтруд сообщил о восстановлении рынка труда

"Общая безработица поднималась до 6,4%, сейчас она уже 5,2%, примерно вернулась на докризисный уровень, осталось еще пару кварталов, чтобы она туда опустилась", — сказал Орешкин на сессии Молодежного форума в рамках ПМЭФ.

По данным Росстата, безработица в России в апреле 2021 года снизилась до 5,2% с мартовских 5,4%. Согласно данным статистического ведомства, в апреле уровень безработицы в России опустился ниже отметки в 4 миллиона человек и составил 3,898 миллиона человек (против 4,057 миллиона человек в марте).

Резкий рост безработицы произошел в апреле 2020 года, когда показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году тенденция продолжилась.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.