МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк ожидает устойчивого восстановления российской экономики с ростом по 3,2% в 2021 и 2022 годах, при этом в своем прогнозе институт развития учитывает санкции США и повышение ключевой ставки Банком России, говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики".

"Мы прогнозируем рост экономики России в 2021 году на 3,2%, поддержку ему окажут укрепление внутреннего спроса и рост цен на энергоносители… Восстановление будет устойчивым и в 2022 году, рост ВВП составит 3,2% на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары", — отмечается в документе.

"Такие факторы как геополитическая напряженность в 2021 году, включающая дополнительные санкции США, а также повышение ставки ЦБ РФ с исторически низких значений оказывают давление на прогноз", — указывают экономисты ВБ.

В конце мая Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в следующем году ожидает роста также на 3,2%. Этот базовый сценарий предполагает постепенное снижение заболеваемости COVID-19. В марте экономисты Всемирного банка прогнозировали, что ВВП России вырастет в этом году на 2,9%, а на 2022 год прогнозировали те же 3,2%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее в июне говорил, что восстановление российской экономики идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций министерство повысит свой прогноз по росту ВВП в 2021 году с текущих 2,9%. Рубль укрепляется к доллару и евро в ожидании решения по ключевой ставке

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США в отношении России за всю историю уже приняли свыше 90 санкций, однако санкции — это не тот инструмент, который работает с нашей страной. Позже в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для оператора проекта "Северный поток 2" может быть отозвано. Международное рейтинговое агентство Moody's на прошлой неделе отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указывало, что считает это маловероятным.