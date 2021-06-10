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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210610/833896787.html
Путин оценил восстановление российской экономики в условиях COVID
Макроэкономика
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Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом... ПРАЙМ, 10.06.2021
пандемия, экономика рф, владимир путин, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", — сказал Путин, начиная встречу.
Он попросил министра оценить нынешнюю ситуацию в российской промышленности.