МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Мурашко предупредил об угрозе развития пандемии COVID-19

"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", — сказал Путин, начиная встречу.

Он попросил министра оценить нынешнюю ситуацию в российской промышленности.