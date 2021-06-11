МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев в интервью радио Sputnik рассказал, как пенсионер может повысить свои доходы.

Гражданин может заранее сделать запрос о том, какие выплаты он будет получать. Однако суммы, которые государство предоставит будущему пенсионеру, не устраивают многих сограждан, сказал Якушев.

Поэтому эксперт рекомендует россиянам делать дополнительные сбережения.

"Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать. Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции", — прокомментировал специалист НИУ ВШЭ.

"Чем раньше вы начнете откладывать, тем меньшую сумму вам ежемесячно придется выделять, чтобы (после выхода на пенсию, — ред.) получить результат, сопоставимый с вашими текущими доходами. Чем позже вы обращаетесь к пенсионным сбережениям, тем большие суммы вам придется откладывать ежемесячно. Нужно планировать пенсию", — резюмировал Евгений Якушев.