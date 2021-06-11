МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к цели во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, при этом сейчас она складывается выше прогноза и на 7 июня ускорилась до 6,15%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — отмечает регулятор.

Экономическая активность в России напротив восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ, экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении регулятора.

"Экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий Банка России… В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий", — указал ЦБ.

Так, оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии.

Продолжается активное восстановление сектора услуг населению. Выпуск в большинстве отраслей экономики, по оценкам Банка России, превысил докризисные уровни. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, отметил регулятор. Банк России повысил ключевую ставку

"Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос. На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усиливает рост цен на мировых товарных рынках", — указал ЦБ.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.