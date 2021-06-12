МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров принял решение увеличить ключевую ставку из-за повышенного инфляционного давления, как следствие, и некоторые опрошенные РИА Новости банки обещают рост ставок по вкладам и кредитам — впрочем, многое определит рыночная конъюнктура. Путин ввел новый механизм контроля на всех уровнях власти

Регулятор в пятницу на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года годовой инфляции (6% по итогам мая) снова сделал выбор в пользу достаточно резкого повышения ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

Как пояснили в ВТБ, рост ключевой ставки — не единственный фактор повышения стоимости привлекаемого кредитными организациями денежного ресурса, но при этом достаточно важный. "Поэтому мы ожидаем, что рынок отреагирует на него ростом ставок по кредитам. ВТБ не исключает изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будет принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка", — прокомментировали в пресс-службе.

Роста ставок ждет и директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев. Повышение ключевой ставки ускорит рост ставок по кредитам и депозитам, согласен и руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. А его коллега Андрей Спиваков отмечает, что на новостях о динамике инфляции повышение ставки ЦБ было ожидаемым, поэтому изменения ставок в банках не будут существенными. "Все прогнозы заложены во внутреннее фондирование – мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке и потребительским кредитам", — добавил он. Штраф за разглашение персональных данных увеличили в десять раз

Остальные банки также намерены отслеживать ситуацию на финансовом рынке после решения ЦБ и принимать решение о возможном изменении ставок в зависимости от ситуации в целом. Так планируют поступить, например, крымский РНКБ, "Русский стандарт", Росбанк и Россельхозбанк.

За движением рынка следят и в банке "Ренессанс кредит". А Промсвязьбанк в ближайшее время изменений по срочным депозитам и кредитам не планирует, но хочет "улучшить" условия по накопительным счетам. Новикомбанк планирует пересмотреть ставки по кредитам, а по вкладам — уже повышал недавно. "Почта банк" также поднял ставки по ряду вкладов до заседания ЦБ, ожидая повышения ключевой ставки. "Сейчас внимательно следим за рынком и рассматриваем вопрос коррекции ставок в связи с ростом ключевой ставки ЦБ", — отметили в кредитной организации.