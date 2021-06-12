2021-06-12T02:35:28+03:00
2021-06-12T02:35:28+03:00
2021-06-12T02:35:28+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210612/833915248.html
Утвержден стандарт защиты клиентов негосударственных пенсионных фондов
Макроэкономика
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Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) излагать в доступной форме в паспорте финансового продукта информацию о пенсионном договоре до его подписания, сообщила... ПРАЙМ, 12.06.2021
нпф, пфр, пенсионные накопления, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) излагать в доступной форме в паспорте финансового продукта информацию о пенсионном договоре до его подписания, сообщила "Парламентская газета".
Новые правила изложены в "Базовом стандарте защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов" Центробанка. Данный стандарт был создан Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов и Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов, разъяснило издание.
Никаких изменений не произойдет в отношении вкладчиков и участников программ досрочных и корпоративных негосударственных пенсий, сказано на электронном портале Центробанка.
"Новации коснутся как договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)", — сообщил Центральный банк РФ.
Базовый стандарт ЦБ должен исключить недобросовестные практики в работе негосударственных пенсионных фондов.
Так, "договор должен содержать положения об ответственности агента, а фонд будет контролировать, как агент исполняет свои обязательства", — объяснил регулятор.