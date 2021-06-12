МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) излагать в доступной форме в паспорте финансового продукта информацию о пенсионном договоре до его подписания, сообщила "Парламентская газета". Украина опасается остановки транзита газа из-за "Северного потока-2"

Новые правила изложены в "Базовом стандарте защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов" Центробанка. Данный стандарт был создан Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов и Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов, разъяснило издание.

Никаких изменений не произойдет в отношении вкладчиков и участников программ досрочных и корпоративных негосударственных пенсий, сказано на электронном портале Центробанка.

"Новации коснутся как договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)", — сообщил Центральный банк РФ.

Базовый стандарт ЦБ должен исключить недобросовестные практики в работе негосударственных пенсионных фондов.

Так, "договор должен содержать положения об ответственности агента, а фонд будет контролировать, как агент исполняет свои обязательства", — объяснил регулятор.