МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России по итогам июня продолжит ускоряться и достигнет 6,3%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Основными драйверами инфляции в июне выступают цены на сырьевые товары и продовольствие на международных рынках, сходятся во мнении аналитики.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указывает также на такие факторы ускорения инфляции, как перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире и повышенная стоимость контейнерных перевозок.

При этом управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает проинфляционное влияние со стороны издержек, которые несут производители из-за ограничительных мер. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов напоминает, что эффект низкой базы июня прошлого года также будет способствовать росту индекса потребительских цен. Госдума предлагает распространить квоты на вредные выбросы

Кроме того, по мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, в пользу дальнейшего ускорения роста цен говорит повышенный уровень деловой и потребительской активности в условиях восстановления экономики и высоких темпов кредитования. Пока еще низкие ставки по кредитам, включая ипотеку, также разгоняют темпы роста цен в стране, соглашается главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Однако в текущем месяце проявят себя и дезинфляционные факторы. Так, управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов ожидает, что во второй половине июне начнется замедление продовольственной инфляции. А главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что эффект от укрепления курса рубля в мае-июне также поможет замедлить темпы роста цен в июне.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ:

Прогнозы инфляции по итогам июня представлены ниже (в %):

АКРА — 6,4

БКС — 6,3

"ВТБ Капитал" — 6,28

"Зенит" — 6,2

НКР — 6,3

НРА — 6,2

Промсвязьбанк — 6,2

Росбанк — 6,2-6,4

Сбербанк — 6,3

Совкомбанк — 6,4

"Уралсиб" — 6,4

"Эксперт РА" — 6.