МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России по итогам июня продолжит ускоряться и достигнет 6,3%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Основными драйверами инфляции в июне выступают цены на сырьевые товары и продовольствие на международных рынках, сходятся во мнении аналитики.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указывает также на такие факторы ускорения инфляции, как перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире и повышенная стоимость контейнерных перевозок.

При этом управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает проинфляционное влияние со стороны издержек, которые несут производители из-за ограничительных мер. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов напоминает, что эффект низкой базы июня прошлого года также будет способствовать росту индекса потребительских цен.

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Кроме того, по мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, в пользу дальнейшего ускорения роста цен говорит повышенный уровень деловой и потребительской активности в условиях восстановления экономики и высоких темпов кредитования. Пока еще низкие ставки по кредитам, включая ипотеку, также разгоняют темпы роста цен в стране, соглашается главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Однако в текущем месяце проявят себя и дезинфляционные факторы. Так, управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов ожидает, что во второй половине июне начнется замедление продовольственной инфляции. А главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что эффект от укрепления курса рубля в мае-июне также поможет замедлить темпы роста цен в июне.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ:

Прогнозы инфляции по итогам июня представлены ниже (в %):

АКРА — 6,4

БКС — 6,3

"ВТБ Капитал" — 6,28

"Зенит" — 6,2

НКР — 6,3

НРА — 6,2

Промсвязьбанк — 6,2

Росбанк — 6,2-6,4

Сбербанк — 6,3

Совкомбанк — 6,4

"Уралсиб" — 6,4

"Эксперт РА" — 6.