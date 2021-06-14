МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге сегодня начинается международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021, отметило РИА Новости. Эксперт объяснил реплику "Нафтогаза" о "войне" из-за "Северного потока-2"

Космическая конференция продлится пять дней, в ее мероприятиях примут участие более 800 человек из 59 стран мира, сообщил "Роскосмос".

Официальное открытие GLEX-2021 пройдет 15 июня, во вторник. По данным организаторов, в нем примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказало РИА Новости.

Конференция GLEX-2021 была организована "Роскосмосом" совместно с Международной астронавтической федерацией при содействии правительства Санкт-Петербурга, пишет агентство.

В ходе GLEX-2021 состоятся: