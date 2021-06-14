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https://1prime.ru/macroeconomics/20210614/833923388.html
Международная космическая конференция GLEX-2021 начинается в Петербурге
Макроэкономика
Новости
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В Санкт-Петербурге сегодня начинается международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021, отметило РИА Новости. Космическая конференция... ПРАЙМ, 14.06.2021
роскосмос, санкт-петербург, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге сегодня начинается международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021, отметило РИА Новости.
Космическая конференция продлится пять дней, в ее мероприятиях примут участие более 800 человек из 59 стран мира, сообщил "Роскосмос".
Официальное открытие GLEX-2021 пройдет 15 июня, во вторник. По данным организаторов, в нем примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказало РИА Новости.
Конференция GLEX-2021 была организована "Роскосмосом" совместно с Международной астронавтической федерацией при содействии правительства Санкт-Петербурга, пишет агентство.
В ходе GLEX-2021 состоятся:
- молодежный день,
- пленарные сессии с участием глав космических агентств,
- сессия, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина,
- форум глобального взаимодействия,
- технические сессии по различным космическим полетам.