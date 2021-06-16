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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210616/833940550.html
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,1%
Макроэкономика
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Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до 2,1% с 1,5% месяцем ранее, а только за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Бюро... ПРАЙМ, 16.06.2021
инфляция, великобритания, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до 2,1% с 1,5% месяцем ранее, а только за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Показатель годовой инфляции в мае стал рекордно высоким с июля 2019 года. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 1,8%, месячную — 0,3%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) также составил 2,1% — против 1,6% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,5% после роста на 0,7% в апреле.