МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Правительство России расширило государственную поддержку промпредприятий-экспортёров, сообщает пресс-служба кабмина.

"Экспортёры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Правила предоставления таких субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства можно будет расходовать, в частности, на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры.

"Постановление также предусматривает возможность получения субсидии на приведение продукции в соответствие с требованиями целевого иностранного рынка (омологацию). Такая мера поддержки была запущена в прошлом году. В рамках новых правил уточняются условия её предоставления и порядок подачи заявлений", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что претендентам на компенсации предстоит пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности.

"В 2021 году на эту меру поддержки предусмотрено 660 миллионов рублей, в 2022 году – 5,53 миллиардов рублей, в 2023 году – 5,68 миллиардов рублей. Предельная величина субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции – 900 миллионов рублей, на омологацию – 200 миллионов рублей", — добавляется в сообщении пресс-службы. ВТБ: цены в 24 регионах подходят под новые условия льготной ипотеки

"На фоне обусловленного пандемией снижения объемов мировой торговли за прошлый год объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отраслях промышленности значительно снизился. Утвержденная правительством мера поддержки направлена, прежде всего, на повышение уровня конкурентоспособности отечественных производителей высокотехнологичной продукции в современных "постковидных" реалиях и на стимулирование инвестиций в создание новой, востребованной на внешних рынках продукции", — сообщил РИА Новости вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский.

"При подготовке проекта постановления совместно с Минпромторгом мы стремились предоставить предприятиям удобный инструмент, который гарантирует поддержку государства на длительный период без обременения экспортера излишней бумажной нагрузкой", — добавил он.