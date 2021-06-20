МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. России для обеспечения круглогодичной навигации на Северном морском пути необходимо добиться выполнения одновременно двух условий: наличие сильного ледокольного флота и запуск собственной группировки спутников, которая обеспечит ее независимость от иностранных поставщиков информации, прокомментировал РИА Новости руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов. Аналитики разделились в своих прогнозах по биткоину

Он пояснил, что основным ограничением для навигации в Арктике является тяжелая ледовая обстановка, серьезно влияющая на безопасность судоходства в регионе. "Снятием данного ограничения является одновременно наличие сильной ледокольной группировки и постоянное навигационно-гидрографическое обеспечение судов на трассах", — сказал эксперт.

Вопрос о круглогодичной навигации по Северному морскому пути неоднократно поднимал президент РФ Владимир Путин, эта тема затрагивалась и в ходе его встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. При этом гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов прогнозировал начало круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути уже с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов.

Необходимые для этого мероприятия заложены в федеральном проекте "Северный морской путь", период действия которого продлен до 2030 года, а также в разработанном "Росатомом" плане развития Северного морского пути до 2035 года. В них учтены инвестиционные проекты крупнейших сырьевых экспортеров РФ, которые обеспечат объем экспортных грузовых перевозок на трассах Северного морского пути в размере 110 миллионов тонн.

"Для обеспечения плановой "круглогодичной" навигации требуется значительное усиление грузового и обеспечивающего флота. К 2030 году запланировано строительство 75 судов, в том числе 38 грузовых судов. Примечательно, что все суда будут построены с высоким ледовым классом, снижающим риск аварийности судов в эксплуатируемых ледовых условиях", — отметил Новрузов. "Аэрофлот" откроет дополнительные рейсы в Стамбул

Кроме того, по его словам, для навигационно-гидрографического обеспечения судоходства планируется создать единое цифровое пространство не только для Арктики и Дальнего Востока. "В этих целях должна быть создана космическая группировка спутников, которая позволит прервать текущую зависимость по предоставлению навигационной и иной информации от иностранных поставщиков, обеспечить постоянный мониторинг ледовой обстановки и наладить навигационную обстановку, особенно в Восточной части трасс Северного морского пути, а также обеспечить связь", — добавил эксперт.

Говоря о стоимости этих проектов, собеседник агентства отметил, что все они достаточно капиталоемкие, а планируемое финансирование находится еще в стадии обсуждения между профильными ведомствами. "Наличие промежуточного тестового срока — 2024 год — позволяет провести своевременные финансовые и строительные корректировки мероприятий и устранить возможные негативные последствия планирования с достижением плановых результатов к 2030 году", — сказал он.