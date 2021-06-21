МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Предприятия малого и среднего бизнеса сообщили о слишком высоких требованиях соискателей к заработной плате, отметили "Известия". СМИ: промышленность Украины идет к упадку

Кроме того, бизнесмены утверждают, что на рынке не хватает квалифицированных кадров, и трудно возместить трудовой ресурс, привлекая мигрантов, пишет издание.

Майское исследование ПСБ, "Опоры России" и Magram Market Research содержит сведения о том, что 45% предпринимателей нуждаются в найме новых сотрудников.

При этом 14% компаний не могут нанять персонал из-за географических особенностей их деловой активности, а 11% предпринимателей жалуются на высокие требования кандидатов к соцпакету.

52% компаний сообщили, что инвестировать средства в развитие своего бизнеса не намерены. Рынок страхования киберрисков может возрасти, сообщил эксперт

Руководителям компаний приходится повышать оплату труда персонала для заполнения вакантных позиций, поэтому на рынке выросли требования к качеству соцпакета и условий работы, прокомментировала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

"Малый бизнес на то и малый, что он пока учится, и поэтому рассуждает в терминах "люди требуют большую зарплату, а мы не хотим много платить". Но когда он начинает понимать рыночные правила, то становится средним, а затем и большим", — рассказал президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.