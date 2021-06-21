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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210621/833985122.html
Малый бизнес пожаловался на завышенные зарплатные ожидания россиян
Макроэкономика
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Предприятия малого и среднего бизнеса сообщили о слишком высоких требованиях соискателей к заработной плате, отметили "Известия". Кроме того, бизнесмены утверждают, что на рынке... ПРАЙМ, 21.06.2021
предприниматели, труд, бизнес, рынок, мсп, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Предприятия малого и среднего бизнеса сообщили о слишком высоких требованиях соискателей к заработной плате, отметили "Известия".
Кроме того, бизнесмены утверждают, что на рынке не хватает квалифицированных кадров, и трудно возместить трудовой ресурс, привлекая мигрантов, пишет издание.
Майское исследование ПСБ, "Опоры России" и Magram Market Research содержит сведения о том, что 45% предпринимателей нуждаются в найме новых сотрудников.
При этом 14% компаний не могут нанять персонал из-за географических особенностей их деловой активности, а 11% предпринимателей жалуются на высокие требования кандидатов к соцпакету.
52% компаний сообщили, что инвестировать средства в развитие своего бизнеса не намерены.
Руководителям компаний приходится повышать оплату труда персонала для заполнения вакантных позиций, поэтому на рынке выросли требования к качеству соцпакета и условий работы, прокомментировала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.
"Малый бизнес на то и малый, что он пока учится, и поэтому рассуждает в терминах "люди требуют большую зарплату, а мы не хотим много платить". Но когда он начинает понимать рыночные правила, то становится средним, а затем и большим", — рассказал президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.