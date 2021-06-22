МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Государственная дума изучит законодательную инициативу Правительства об ускорении темпов приватизации невостребованного государством имущества, сообщило РИА Новости.

"Действующий порядок включения имущества в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, а также внесения изменений в программу приватизации носит довольно длительный характер и не позволяет оперативно принимать решения в отношении недвижимого и движимого имущества, что приводит в том числе к дополнительным расходам на его содержание", — отметили в кабмине.

Кабмин считает необходимым ускорить темп вовлечения недвижимого и движимого невостребованного госимущества в оборот. Законопроект предлагает изменить закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". Правительство хотело бы сделать возможным приватизацию федерального имущества, но не будет предусматривать внесение в качестве вклада в уставные капиталы АО, без включения в прогнозный план (программу) приватизации в ряде случаев.

Речь идет об отчуждении объектов недвижимого имущества, если их кадастровая и балансовая либо балансовая стоимость не больше 100 миллионов рублей. Одновременно можно провести приватизацию земельных участков, на которых расположены объекты. Кроме того, будет возможно осуществить отчуждение объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых менее 100 миллионов рублей. Исключение составят акции и доли в уставных капиталах хозобществ.

Подробные сведения о законопроекте доступны на интернет-портале Госдумы.