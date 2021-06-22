МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 миллиона человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Названы причины разрыва в зарплатах у мужчин и женщин в России

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что на 12 мая безработными в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек.

"По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", — говорится в документе.

Согласно данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников в региональном разрезе, работодатели представили в Пенсионный фонд РФ данные об увольнении 21 990 439 человек и принятии на работу 22 802 788 человек за период с 1 апреля 2020 года по 16 июня 2021 года. В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, по состоянию на 16 июня, работали 1,2% общей численности работников, заявленных в мониторинг.

"В простое по состоянию на 16 июля 2021 г. находились 0,7% общей численности работников, заявленных в мониторинг… В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 16 июня 2021 года отправлены 0,3% от общей численности работников, заявленных в мониторинг", — отмечается в документе.

На удаленной работе к 16 июня находились 5,3% общей численности работников, заявленных в мониторинг.