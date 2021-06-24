МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, перешел к росту после рекордного по продолжительности снижения в течение почти двух месяцев – с 14 по 20 июня он прибавил 3,4 пункта и составил 81,4 пункта. Названы подешевевшие в России продукты

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по росту среднего чека на прошлой неделе стали перчатки – по ним он вырос на 21%, до 142 рублей. Также он увеличился по медицинским маскам (на 11%, до 61 рубля), гречке (на 4%, до 88 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 66 рублей) и кусковому мылу (на 1%, до 81 рубля). Снизился средний чек только по антисептикам (на 8%, до 352 рублей) и лимонам (на 7%, до 57 рублей). Частные клиники Москвы не планируют повышать цены на ПЦР-тесты

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3,4 пункта и составил 81,4 пункта. Индекс перешел к росту после снижения на протяжении семи недель.

При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении с 14 по 20 июня в среднем составил 5%. По мнению аналитиков, на ситуацию повлияли новые противоэпидемиологические ограничения, которые вводятся все в большем числе российских регионов. Население закономерно производит пополнение запасов средств индивидуальной защиты. Особенно одноразовых перчаток (рост продаж на 30%) и масок (на 36%).