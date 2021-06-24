МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июня, снизилось на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 411 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Минторг США сохранил оценку роста ВВП страны в первом квартале

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 380 тысяч.

Показатель за неделею, завершившуюся 12 июня, был пересмотрен до 418 тысяч с 412 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1,5 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 397,75 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 396,25 тысячи с 395 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, сократилось на 144 тысячи с показателя предыдущей недели — до 3,39 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,534 миллиона с 3,518 миллиона человек. Это самый низкий уровень с 21 марта 2020 года, когда он составлял 3,094 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.