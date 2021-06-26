МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Минфин России совместно с Минпромторгом, Минстроем, Минтрансом и Минэкономразвития проработают вопрос о направлении средств, полученных от уплаты вывозных таможенных пошлин, на компенсацию удорожания металлургической продукции, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов.

"Минфину России совместно с Минпромторгом России, Минстроем России, Минтрансом России и Минэкономразвития России проработать вопрос о направлении средств, полученных от уплаты… вывозных таможенных пошлин, на компенсацию удорожания металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции, включая исполнение государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено доработать проект акта правительства Российской Федерации об установлении перечня товаров, в отношении которых не применяется неполное таможенное декларирование или периодическое таможенное декларирование, в части его дополнения черными и цветными металлами.

Как отмечает правительство, взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию. Экономист оценил перспективы отключения России от SWIFT

Введение пошлин обсуждалось на заседании правительства 24 июня. Эту меру, предложенную Минэкономразвития, поддержали Минфин и Минпромторг. По итогам широкого обсуждения им было поручено в короткие сроки согласовать необходимые документы и внести их в правительство.