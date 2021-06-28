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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210628/834046308.html
Экономисты рассказали, когда ждать снижения цен
Макроэкономика
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Впервые за два года месячной дефляции по итогам августа и сентября не будет, пишут "Известия". Опрошенные изданием экономисты считают, что она будет символической, даже если и... ПРАЙМ, 28.06.2021
новости, экономика, финансы, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Впервые за два года месячной дефляции по итогам августа и сентября не будет, пишут "Известия". Опрошенные изданием экономисты считают, что она будет символической, даже если и будет.
Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что даже если снижение цен на продовольственные товары будет зафиксировано, оно не сможет перебить инфляцию других категорий потребительской корзины.
"Мы не ожидаем дефляцию в этом году. Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) мы прогнозируем положительные темпы инфляции в августе и сентябре (0% и 0,1% м/м соответственно)", — цитирует газета главного аналитика Совкомбанка.
Еще один эксперт, аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный согласился с тем, что в этом году вряд ли будет зафиксирован отрицательный месячный рост совокупного индекса потребительских цен. По его словам, продовольственное снижение "может быть не столь быстрым за счет высоких темпов роста цен на мировых рынках".