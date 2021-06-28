МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Впервые за два года месячной дефляции по итогам августа и сентября не будет, пишут "Известия". Опрошенные изданием экономисты считают, что она будет символической, даже если и будет.

Аналитик спрогнозировал рост ставки ЦБ до конца года

"Мы не ожидаем дефляцию в этом году. Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) мы прогнозируем положительные темпы инфляции в августе и сентябре (0% и 0,1% м/м соответственно)", — цитирует газета главного аналитика Совкомбанка.

Еще один эксперт, аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный согласился с тем, что в этом году вряд ли будет зафиксирован отрицательный месячный рост совокупного индекса потребительских цен. По его словам, продовольственное снижение "может быть не столь быстрым за счет высоких темпов роста цен на мировых рынках".