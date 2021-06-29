МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям глобальной экономики, на которые должна будет ответить экономическая политика российского правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Газпром" стал главной надеждой Европы

"Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", — написал он в статье "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений", опубликованной в журнале "Финансы".

По его словам, эффекты глобальных изменений, вызванных распространением коронавируса, будут проявляться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонте.

К кратко- и среднесрочным он отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание инклюзивного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.

"Наряду с краткосрочными и среднесрочными изменениями пандемия ускорила глобальные долгосрочные изменения экономики, которые потребуют соответствующей структурной трансформации", — добавил министр. Так, Силуанов выделил ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленную антиглобализацию, изменение структуры рынка труда и усиление цифрового неравенства, а также трансформацию потребительского спроса и форм поведения.

"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям – адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения", — указал он.

Среди основных приоритетов Силуанов назвал обеспечение качества медпомощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности.