ЛОНДОН, 29 июн — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,3% с 3% из-за ослабления ограничений и роста внутреннего спроса, следует из весеннего отчета ЕБРР "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Ожидается, что экономическому росту в текущем году будет способствовать ослабление ограничений, которое поддержит восстановление внутреннего спроса. В 2022 году темпы роста ВВП РФ составят 3%, считают в банке.

По оценке экономистов ЕБРР, российская экономика, несмотря на двойной шок в виде снижения цен на нефть и пандемии коронавируса, сравнительно хорошо пережила 2020 год, потеряв "относительно умеренные 3%".

Кризис, вызванный пандемией, Россия, накопившая "обширные" резервы за несколько лет санкций, встретила в достаточно "сильном макроэкономическом положении", отмечает ЕБРР. Легче пережить пандемию также удалось благодаря тому, что структура экономики включает в себя крупный государственный сектор и относительно небольшой сектор услуг. В ЕБРР рассказали, для каких экономик штамм "дельта" особо опасен

Снижение потребления в 2020 году было частично компенсировано увеличением госпотребления и ростом чистого экспорта, особенно не связанного с нефтью. Ослабление ограничений в первом квартале 2021 года подстегнуло рост внутреннего спроса.

"Ожидается, что ВВП (России) вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3% в 2022 году, если стране удастся избежать третьей волны пандемии. Это отчасти будет зависеть от ускорения вакцинации, которая была довольно медленной. Прогноз подвержен ряду рисков, не в последнюю очередь геополитической напряженности, особенно риску дальнейших санкций, а также волатильности цен на нефть и спроса", — подчеркивается в отчете.