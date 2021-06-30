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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210630/834068908.html
Безработица в Германии в июне ожидаемо составила 5,9%
Макроэкономика
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Безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Данные... ПРАЙМ, 30.06.2021
безработица, германия, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Данные совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. Показатель мая был пересмотрен до 5,9% с 6%.
Число безработных в Германии снизилось на 38 тысяч по сравнению с маем и составило 2,691 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,7% с 5,9% в мае, число безработных при этом уменьшилось до 2,614 миллиона с 2,687 миллиона человек.