МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Годовая инфляция в Германии в июне ожидаемо замедлилась до 2,3%

Данные совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. Показатель мая был пересмотрен до 5,9% с 6%.

Число безработных в Германии снизилось на 38 тысяч по сравнению с маем и составило 2,691 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,7% с 5,9% в мае, число безработных при этом уменьшилось до 2,614 миллиона с 2,687 миллиона человек.