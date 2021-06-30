МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в Германии в июне ожидаемо замедлилась до 2,3%

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

В месячном выражении инфляция в июне, по предварительной оценке, составила 0,3%.

Годом ранее, в июне 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.

Базовая годовая инфляция в июне, по предварительной оценке, составила 0,9% против 1% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями аналитиков.