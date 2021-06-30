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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210630/834069679.html
Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 1,9%
Макроэкономика
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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства... ПРАЙМ, 30.06.2021
еврозона, инфляция, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
В месячном выражении инфляция в июне, по предварительной оценке, составила 0,3%.
Годом ранее, в июне 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.
Базовая годовая инфляция в июне, по предварительной оценке, составила 0,9% против 1% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями аналитиков.