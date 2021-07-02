Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.
Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.
ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ
Высокие цены на мировых товарных рынках, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления в июле, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Самый "жесткий" прогноз — у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России.
Наиболее оптимистичный взгляд на темпы роста цен в июле у управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антона Табаха: он считает, что инфляция сможет замедлиться до 5,9% годовых на укрепившемся рубле и новом урожае.
В то же время некоторые эксперты ждут, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что свою роль сыграют сезонное удешевление плодоовощной продукции, укрепление рубля и ужесточение политики Банка России. Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года не произойдет, добавил аналитик.
Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в то же время подчеркивает, что из-за погодного фактора и возможного дальнейшего ужесточения эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом потенциал снижения цен из-за сезонного фактора остается неопределенным.
"С июля по сентябрь продовольственные цены в среднем падают почти каждый год – это устойчивый сезонный паттерн, который нарушается в годы, когда аномальная жара и продолжительный дефицит осадков приводят к засухам. Весна и начало лета в России выдались в среднем достаточно жаркими, поэтому риски нарушения сезонного паттерна в ценах есть, но, насколько я понимаю, синоптики пока что не говорят о ситуации, сопоставимой с 2010 или 2012 годами. Поэтому малого, но все же снижения, цен на продовольствие в июле-сентябре мы ожидаем", — заключил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ
Прогнозы инфляции по итогам июля представлены ниже (в %):
АКРА — 6,4
БКС — 6,3
"ВТБ Капитал" — 6,45
Газпромбанк — 6,5
"Зенит" — 6,2
НКР — 6,6
НРА — 6,2-6,3
Открытие — 6,4-6,5
Промсвязьбанк — 6,2
Росбанк — 6,3
Сбербанк — 6,2
Совкомбанк — 6,5
"Эксперт РА" — 5,9
https://1prime.ru/macroeconomics/20210702/834091671.html