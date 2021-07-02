МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.

Как сообщал в четверг министр экономического развития Максим Решетников, ускорение инфляции в РФ начинает выдыхаться, в июне она будет в районе 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что по итогам года темпы роста цен будут выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Высокие цены на мировых товарных рынках, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления в июле, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Самый "жесткий" прогноз — у старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, который считает, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Основными факторами в пользу сохранения инфляции на повышенном уровне он называет рост цен на продовольствие на мировых рынках и инфляцию издержек в России.

Наиболее оптимистичный взгляд на темпы роста цен в июле у управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антона Табаха: он считает, что инфляция сможет замедлиться до 5,9% годовых на укрепившемся рубле и новом урожае.

В то же время некоторые эксперты ждут, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что свою роль сыграют сезонное удешевление плодоовощной продукции, укрепление рубля и ужесточение политики Банка России. Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года не произойдет, добавил аналитик. Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в то же время подчеркивает, что из-за погодного фактора и возможного дальнейшего ужесточения эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом потенциал снижения цен из-за сезонного фактора остается неопределенным.

"С июля по сентябрь продовольственные цены в среднем падают почти каждый год – это устойчивый сезонный паттерн, который нарушается в годы, когда аномальная жара и продолжительный дефицит осадков приводят к засухам. Весна и начало лета в России выдались в среднем достаточно жаркими, поэтому риски нарушения сезонного паттерна в ценах есть, но, насколько я понимаю, синоптики пока что не говорят о ситуации, сопоставимой с 2010 или 2012 годами. Поэтому малого, но все же снижения, цен на продовольствие в июле-сентябре мы ожидаем", — заключил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции по итогам июля представлены ниже (в %):

АКРА — 6,4

БКС — 6,3

"ВТБ Капитал" — 6,45

Газпромбанк — 6,5

"Зенит" — 6,2

НКР — 6,6

НРА — 6,2-6,3

Открытие — 6,4-6,5

Промсвязьбанк — 6,2

Росбанк — 6,3

Сбербанк — 6,2

Совкомбанк — 6,5

"Эксперт РА" — 5,9