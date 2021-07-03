МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рост заболеваемости коронавирусом в России и вводимые в регионах ограничения могут замедлить динамику снижения безработицы, такое мнение РИА Новости высказал сотрудник научной лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Павел Прохоров. Безработица в США в июне неожиданно выросла до 5,9%

По данным Росстата, безработица в РФ в мае снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле и приблизилась к допандемийным уровням – в марте 2020 года безработица в РФ составила 4,7%.

"Как по абсолютным, так и по относительным показателям безработицы, ситуация на рынке труда по состоянию на май 2021 года близка к началу пандемии – численность безработных снизилась до привычных 3,7 миллиона человек; разрыв с мартом 2020 года составляет уже 200 тысяч человек, а уровень безработицы не превышает 5%, что является нормой в стабильных экономических условиях", — отметил Прохоров.

Говоря о перспективах рынка труда в летний период, он отметил, что необходимо учитывать целый ряд факторов. Свою роль в динамике безработицы сыграет фактор сезонных работ, который особо сильно проявляется в летние месяцы, полагает эксперт. При этом очередная волна распространения новых штаммов коронавируса скажется на интенсивности изменения безработицы. По его словам, зимой во время предыдущего распространения инфекции, интенсивность снижения безработицы в РФ колебалась от 4% в декабре до 1,7% в феврале. Безработица в Москве существенно сократилась

"Вводимые ограничения и меры, предпринимаемые для сдерживания пандемии, способны повлиять на показатели безработицы в летний период", — пояснил Прохоров.

Он добавил, что следует придерживаться сдержанного прогноза динамики безработицы в ближайшее время. "С учетом наблюдений за показателями безработицы в предыдущих периодах можно ожидать продолжения тенденции медленного снижения численности и уровня безработицы в краткосрочном периоде, однако данный прогноз, скорее всего, будет отягощен последующим развитием заболеваемости и распространением вируса", — полагает он.