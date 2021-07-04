МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что российская экономика в этом году вырастет на 2-2,5% в случае реализации рисков третьей волны коронавируса летом, заявила в интервью РИА Новости гендиректор НРА Алина Розенцвет.

"В базовом сценарии НРА ожидает, что российская экономика вырастет на 2-2,5%, этот прогноз включает в себя реализацию рисков третьей волны коронавируса летом 2021 года", — сказала она.

Однако, если за третьей волной летних ограничений последуют более жесткие осенние, экономика РФ в пессимистичном сценарии может вырасти только на 0,5-1,5%, добавила глава НРА.

"Факторов неопределенности очень много, и это не только коронавирус, но и геополитика. Все аналитики стараются опираться на экономические факторы, делая поправки на геополитические риски", — пояснила она. Регионы получат допфинансирование на борьбу с загрязнением воздуха

В начале июля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития повысит свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9%. ЦБ ждет роста экономики РФ в диапазоне 3-4%.

Полный текст интервью читайте в понедельник, 5 июля, на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.