МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов запланировало на следующий 2022 год исполнить федеральный бюджет с профицитом в 353 миллиарда рублей, пишет газета "Известия".

При этом в действующем законе о бюджете России на указанный период время заложен дефицит в 1,25 триллиона.

Положительной динамики получится добиться благодаря росту поступлений в казну, которые, в планах Минфина, увеличатся на 2 триллиона рублей по отношению к заложенному в законе о бюджете показателе (с 20,6 триллиона рублей до 22,6 триллиона).

Расходы бюджета также планируют повысить: с 21,8 триллиона рублей до 22,3 триллиона рублей.

Отмечается, что Минфин заложил изменения и на 2023 год:

отрицательное сальдо сохранится, но его размер снизится — 207 миллиардов рублей против 1,4 триллиона.



расходы бюджета составят 24 триллиона,



доходы — 23,8 триллиона рублей.



В Министерстве экономического развития отметили, что на фоне восстановления экономики страны в ведомстве намерены улучшить прогнозные макроэкономические показатели. Этот фактор ляжет в основу повышения оценки доходов федерального бюджета России и в будущем.