МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. России не стоит развиваться по социалистическому пути, а необходимо сделать ставку на модель "капитализма для всех", аналогичную той, которая была предложена США Франклином Рузвельтом, заявил лидер Партии Роста, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

"В нашем манифесте мы четко прописали свою позицию. Никакого социализма. Мы считаем, что оптимальная экономическая модель для страны должна быть основана на высоком потребительском спросе внутри нее. Скажем так, у нас должны появляться богатые потребители. Страна должна развиваться за счет частного бизнеса. Как это назвать? Ближе всего это к модели, которая называется "капитализм для всех". Она была предложена США Франклином Рузвельтом", — сказал Титов на предвыборном съезде партии.

Он добавил, что в программе партии прописаны все шаги, которые позволят воплотить эту идею в жизнь. В нее входят преобразования в налоговой, политической, пенсионной сферах, а также в ключевых отраслях. ФНС начнет заранее предупреждать бизнес о рисках блокировки счетов

Ранее стало известно, что Титов может возглавить территориальную группу по Москве на выборах в ГД, если делегация предвыборного съезда проголосует за предложенный список.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.