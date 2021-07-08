МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики по итогам текущего года превысят 4%, при этом в августе-сентябре в стране будет наблюдаться дезинфляция, а по итогам года темпы роста цен окажутся ниже текущих значений, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Эксперт рассказал, когда Банк России повысит ключевую ставку выше 7%

Согласно официальному прогнозу регулятора, темпы роста российской экономики в 2021 году составят 3-4%. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что Банк России допускает повышение в июле прогноза темпов роста ВВП по итогам текущего года.

"Сейчас рост даже ускорился, мы возвращаемся на докризисный уровень. По этому году рост ВВП у нас, скорее всего, превысит 4%. А потом мы вернемся к потенциальному тренду и продолжим движение", — сказал Тремасов в интервью "Коммерсантъ-Ярославль".

При этом глава департамента ЦБ отметил, что если правительство примет меры, направленные на повышение потенциала, то рост может еще ускориться. "Меры такие есть, и они принимаются, поэтому можно рассчитывать, что все-таки в долгосрочном плане экономика сможет расти быстрее", — указал он. Минэкономики оценило инфляцию в России в 6,6%

Тремасов напомнил, что в силу пандемии произошло отклонение инфляции от цели, она составляет более 6%. "Но важно понимать, что Банк России продолжает работать и инфляция вернется к 4%. В августе-сентябре, возможно, мы увидим дезинфляционные процессы, связанные с урожаем. К концу года мы ждем инфляцию ниже текущих значений", — прогнозирует глава департамента регулятора.

По его словам, возвращение инфляции к цели произойдет во второй половине 2022 года, и в дальнейшем она останется вблизи 4%.

Накануне Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года. По данным Минэкономразвития, инфляция в стране на 5 июля в годовом выражении достигла 6,6%.